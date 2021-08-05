В Італії розширили асортимент будинків за 1 євро: що і де можна купити

В Італії до переліку міст та регіонів, де продають будинки за 1 євро (31,90 гривні), додалася ще одна комуна. Відтепер купити нерухомість за символічною ціною можна у Романі, що на Сардинії.

Комуна розташована неподалік від узбережжя, що робить житло там ще більш привабливим для потенційних покупців. Де можна придбати нерухомість на вигідних умовах – читайте далі.

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Де розташоване житло

Селище Романа, де проживають близько 500 жителів, розташовано на висоті 267 метрів над рівнем моря у провінції Сассарі. Його особливість – близькість до морських курортів у районі. Романа славиться водними джерелами. Також в ній є дитячий садок і швидкісний інтернет, що є перевагою для сімейних людей.

Власником житла на Сардинії можна стати за 1 євро / Фото Pixabay

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Чому така низька ціна

У Романі є кілька пустих будинків. Вони належать людям, які більше не проживають у селищі з різних причин. Місцева влада вирішила продати об'єкти, щоб заселити місцевість, а також, щоб занедбані будинки були відремонтовані новими власниками.

За словами чиновників, потенційні покупці активно цікавляться акцією / Фото Pixabay

Нагадаємо, раніше місто в Італії підвищило ціни на будинки з одного до двох євро.