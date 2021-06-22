В Італії влаштували розпродаж будинків по 1 євро: де і що можна купити

В Італії почали новий продаж будинків за ціною 1 євро (32,58 гривні). Нерухомість можна придбати на півдні країни в регіоні Абруццо.
Покупці зможуть скористатися особливими податковими пільгами. Чому будинки продають так дешево і які умови – читайте далі.
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Чому так дешево
Об'єкти продаються у містечку Пратола-Пелінья (регіон Абруццо) – лише за пів години їзди від узбережжя Пескари й на такій же відстані від гірськолижних курортів Роккаразо. 4 роки тому мер міста Антонелло ді Ніно заявив, що необхідно відновити територію, яка постраждала від землетрусу.
Ми зробили перепис усіх занедбаних будинків у регіоні. І після півтора року роботи зрозуміли, що в місті є близько 600 нежитлових будівель,
– зазначив Антонелло ді Ніно.
Будинок в Абруццо можна купити лише за 1 євро / Фото Pixabay
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Які умови
Охочі придбати нерухомість зобов'язуються відновити будівлю протягом трьох років. При цьому вони зможуть скористатися особливими податковими пільгами й самостійно вирішувати, як саме розпорядитися будинком – проживати або ж здавати.
Нерухомість постраждала під час землетрусу / Фото idealista