В Італії влаштували розпродаж будинків по 1 євро: де і що можна купити

В Італії почали новий продаж будинків за ціною 1 євро (32,58 гривні). Нерухомість можна придбати на півдні країни в регіоні Абруццо.

Покупці зможуть скористатися особливими податковими пільгами. Чому будинки продають так дешево і які умови – читайте далі.

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Чому так дешево

Об'єкти продаються у містечку Пратола-Пелінья (регіон Абруццо) – лише за пів години їзди від узбережжя Пескари й на такій же відстані від гірськолижних курортів Роккаразо. 4 роки тому мер міста Антонелло ді Ніно заявив, що необхідно відновити територію, яка постраждала від землетрусу.

Ми зробили перепис усіх занедбаних будинків у регіоні. І після півтора року роботи зрозуміли, що в місті є близько 600 нежитлових будівель,

– зазначив Антонелло ді Ніно.

Під час створення реєстру нежитлових будинків виникла проблема: деякі об'єкти рахувалися за людьми, які народилися ще в 19 столітті. За допомогою волонтерів вдалося встановити подібні будинки та знайти спадкоємців. Однак багато хто з них відмовився відновлювати нерухомість, тому влада ухвалила рішення реалізувати її за 1 євро.

Будинок в Абруццо можна купити лише за 1 євро / Фото Pixabay

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Які умови

Охочі придбати нерухомість зобов'язуються відновити будівлю протягом трьох років. При цьому вони зможуть скористатися особливими податковими пільгами й самостійно вирішувати, як саме розпорядитися будинком – проживати або ж здавати.

Нерухомість постраждала під час землетрусу / Фото idealista