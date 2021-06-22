Покупатели смогут воспользоваться особыми налоговыми льготами. Почему дома продают так дешево и какие условия – читайте далее.
Интересно Островок уюта для всей семьи: какой ЖК выбрать во Львове
Почему так дешево
Объекты продаются в городке Пратола-Пелинья (регион Абруццо) – всего в получасе езды от побережья Пескары и на таком же расстоянии от горнолыжных курортов Роккаразо. 4 года назад мэр города Антонелло ди Нино заявил, что необходимо восстановить территорию, которая пострадала от землетрясения.
Мы сделали перепись всех заброшенных домов в регионе. И после полутора лет работы поняли, что в городе есть около 600 нежилых зданий,
– отметил Антонелло ди Нино.
Дом в Абруццо можно купить всего за 1 евро / Фото Pixabay
Читайте Где самые дорогие квартиры в Украине: ТОП-5 городов с ценами на жилье
Какие условия
Желающие приобрести недвижимость обязуются восстановить здание в течение трех лет. При этом они смогут воспользоваться особыми налоговыми льготами и самостоятельно решать, как именно распорядиться домом – проживать или же сдавать.
Недвижимость пострадала при землетрясении / Фото idealista