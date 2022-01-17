Будинок розташований неподалік від станції метро "Золоті Ворота". В оголошенні зазначено, що він захований від дороги, а вікна виходять у внутрішній двір.

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Дизайн помешкання в дусі "італійського ренесансу"



Вітальня / Фото Blagovist

До квартири веде власний ліфт. Крім того, новий власник отримає 3 паркомісця та спеціальну кімнату для охорони. Найцікавіше у квартирі – її дизайн. За словами авторів оголошення, інтер'єр виконаний у "дусі італійського ренесансу".

На продаж виставлено трирівневий палаццо, просочений духом італійського відродження: ренесансна велич пропорцій, витонченість деталей, гармонійна присутність антикварних меблів,

– йдеться в описі.

Посеред вітальні розташований камін. Атмосферу доповнюють колони та мансардна стеля, оббита темним деревом.

Інтер'єр квартири за 1 мільйон доларів / Фото Blagovist

На фото видно, що у санвузлі розміщено канапу із позолоченою оббивкою. З додаткових зручностей – біде, велика ванна, а також домашня сауна.

Особливості помешкання / Фото Blagovist

Також у квартирі є вихід на терасу, де облаштовано місце для відпочинку, а також встановлено декоративний фонтан.