Дом расположен недалеко от станции метро "Золотые Ворота". В объявлении говорится, что он спрятан от дороги, а окна выходят во внутренний двор.

Читайте также С отделкой или без: какую квартиру купить, чтобы сэкономить время и средства

Дизайн квартиры в духе "итальянского ренессанса"



Гостиная / Фото Blagovist

В квартиру ведет собственный лифт. Кроме того, новый владелец получит 3 паркоместа и специальную комнату для охраны. Самое интересное в квартире – ее дизайн. По словам авторов объявления, интерьер выполнен в "духе итальянского ренессанса".

На продажу выставлено трехуровневое палаццо, пропитанное духом итальянского возрождения: ренессансное величие пропорций, изящество деталей, гармоничное присутствие антикварной мебели,

– говорится в описании.

Посреди гостиной расположен камин. Атмосферу дополняют колонны и мансардный потолок, обитый темным деревом.

Интерьер квартиры за 1 миллион долларов / Фото Blagovist

На фото видно, что в санузле размещен диван с позолоченной обивкой. Дополнительные удобства – биде, большая ванна, а также домашняя сауна.

Особенности помещения / Фото Blagovist

Также в квартире есть выход на террасу, где обустроено место отдыха, а также установлен декоративный фонтан.