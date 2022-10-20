До 30 тисяч євро за переїзд: який регіон Італії готовий платити покупцям житла

Італійський регіон Емілія-Романья запустив нову привабливу ініціативу для молодих пар та сімей, які хочуть змінити своє життя та купити будинок в одному із тутешніх муніципалітетів. За покупу кандидатам пропонують від 10 до 30 тисяч євро.

Розповідаємо, хто може претендувати на житло та відповідні виплати.

Читайте також Як купити житло дистанційно: відомий український девелопер розповів про зручний спосіб

Для чого влада регіону заохочує покупців купувати житло

Ініціатива повинна відродити гірські райони Італії, що вже кілька десятків років страждають від депопуляції. Для цього влада виділить гранти тим, хто прагне придбати нерухомість для постійного проживання із сім'єю. При цьому купити пропонують лиш житло, розташоване у "гірських муніципалітетах", яке увійшло в публічну базу.

Максимальна сума житлової субсидії в жодному разі не може перевищувати 30 тисяч євро. Мінімальний внесок, який можна запросити, становить 10 тисяч євро. Розмір внеску визначається заявником у момент подання заявки на участь; крім того, він зобов'язується забезпечити суму співфінансування, необхідну для покриття загальної вартості купівлі та подальших робіт.

Хто може подати заявку:

Люди з італійським громадянством чи громадянством Європейського Союзу.

Особи, які планують займатися основною діяльністю, в тому числі підприємницькою, в муніципалітеті Емілії-Романьї.

Кандидати мають бути народжені після 1 січня 1982 року, тобто їм має виповнитися 40 років.

Претенденти не повинні отримувати будь-які державні субсидії на купівлю житла.

Ознайомитися із усіма умовами та подати заявку можна на офіційному сайті. Усім охочим варто поспішити, оскільки прийом закінчується 10 листопада 2022 року.