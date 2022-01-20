Учасникам пропонують створити проєктне рішення щодо реставрації пам’яток архітектури з прибудинковою територією. Автор повинен спроєктувати сучасну та мультифункціональну будівлю для міста.

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Архітектурний конкурс на реставрацію будівель 19 століття у Івано-Франківську: деталі

Візуалізація будівель на вулиці Левка Лук’яненка / Фото Melnychuka

Коли у 2014 році закрився Західноукраїнський економіко-правовий університет, який орендував будівлі на вулиці Левка Лук’яненка в Івано-Франківську, споруда почала пустувати. Зараз корпуси відрізняються за стилем, ступенем збереженості та умовами. Один з них прихований всередині ділянки, інший – має два довгі фасади, що виходять на активну пішохідну вулицю. Крім того, будівлі, як й інші архітектурні об’єкти середини 19 століття, не є інклюзивними. Це завдання й пропонують вирішити конкурсантам.

Візуалізація будівель на вулиці Левка Лук’яненка / Фото Melnychuka

Переможцю вручать 150 тисяч гривень, конкурсанту, який посів друге місце, – 100 тисяч гривень, за третє місце пропонують 50 тисяч гривень. Автори найкращих проєктів також отримають призи від компанії Graphisoft Center Ukraine. Участь безкоштовна.

Роботи приймаються до 18 березня 2022 року. Переможця буде оголошено 25 березня.