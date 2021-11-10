Українські зірки розповіли про труднощі життя у заміських будинках

Останнім часом все більше зірок українського шоубізнесу переїжджають із київських квартир у заміські котеджі. Хтось покидає столицю через вагітність. Хтось – через карантинні обмеження.

І, якщо на перший погляд здається, наче, життя у приватних будинках – це мрія, практика зірок показує, що насправді все не так однозначно. Розповідаємо, з якими складнощами зіткнулися ті, хто переїхав у передмістя.

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Геннадій Вітер

У приватному домі постійно з'являються нові завдання / Фото інстаграм genaviter_official

Музикант та телеведучий Гена Вітер вже давненько змінив квартиру у Києві на заміський будинок. Проте чоловік досі стикається з цілою низкою завдань, які необхідно виконувати, щоб помешкання було доглянутим.

В приватному будинку щодня потрібно щось робити. При чому – робити глобально. Якщо в багатоповерхівці багато питань за тебе вирішують інші люди, то в приватному домі все лягає на твої плечі,

– розповів музикант.

Вітер додав, що під час життя у власному будинку можуть проявитися абсолютно неочікувані нюанси. Так, ведучий встановив підсвітку по усьому периметру приватного сектору. Але вже згодом співак переконався, що заміна лампочок у комплексі із витратами на електроенергію – не дешеве задоволення.

Альона Вінницька

Зрозуміла, що приватний будинок – це не привілей й ведуча Альона Вінницька.

Беззаперечно, приватний будинок – це подвійні, а то й потрійні витрати, особливо в опалювальний період,

– розповідає Вінницька.

Ведуча не приховує, що її прибудинкова територія з квітниками та садом вимагає ретельного догляду. Також чимало коштів йде на сезонне оновлення фасаду, зміну інтер'єру та ремонтні роботи. Вінницька підсумовує, що за її досвідом, власний будинок – це "ніяке не вкладання, а лише витрати".

До того ж, переїжджаючи за місто, варто налаштуватися на потенційні проблеми з інфраструктурою та доступом до магазинів.

"Скажімо, коли я жила у київській квартирі – вся інфраструктура була у мене під рукою. Мені навіть не був потрібен автомобіль. Тільки якщо кудись виїхати. Я все робила пішки", – пригадує Вінницька.

Зараз її спосіб життя встиг змінитися. Й навіть, заїжджаючи в магазин, зірка закуповується не на один раз, а на цілий тиждень, щоб мінімізувати кількість виїздів з дому.

Світлана Тарабарова

Дитяча кімната сина / Фото tarabarova

Співачка Світлана Тарабарова давно мріяла про будинок за містом. Проте наважилася на цей крок лише під час вагітності.

"Я зрозуміла, що квартира мені не підходить, тому що місто дуже загазоване. Я втомлююся на концертах і після роботи хочу дихати свіжим повітрям, щоб галасу було менше. Тому ми вирішили надати перевагу закритому котеджному містечку", – розповідає співачка.

Та щоб здійснити свою мрію, сім'ї Тарабарової довелося взяти кредит. Співачка не розкриває усіх нюансів, проте зазначає, що суму за будинок вони не виплатили досі.

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Анастасія Приходько

Фасад заміського будинку / Фото prykhodko_official

Співачка зізнається, що коли завершила ремонт у заміському будинку, зрозуміла, що у ньому забагато простору. Зараз Приходько мріє про повернення у затишну квартиру:

Я квартирна людина, якій подобається жити, наче у коробочці. Зараз бувають такі періоди, коли мені хочеться купити однокімнатну квартиру.

Монатік

Сім'я повернулася у київську квартиру / Фото monatik_official

Є й такі зірки, які все ж повернулися у метушливий Київ. Приміром, Діма Монатік, який часто ділився світлинами та відео зі свого розкішного будинку за містом, більше там не живе.

Монатік, як і багато інших зірок українського шоу-бізнесу, мешкав у селищі Крюківщина Київської області. Сусідами хітмейкера були Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Але співак зі своєю сім'єю вирішив повернутися у міську квартиру.

Старша донька співака невдовзі йде в перший клас. Й це – головна причина їхнього переїзду:

"Ми переїхали з будинку в місто, тому що діти подорослішали. І, наприклад, Даня вже у наступному році йде в школу. Ми чітко з дружиною розуміємо, що вони губитимуть дві години на дорогу, щоб добратися в школу, яка у Києві, а не за містом. Тому що хочеться все одно, щоб вони відчували себе киянами", – розповів Монатік.

Нагадаємо, що останнім часом на ринку нерухомості столиці триває зміщення основної девелоперської активності у населені пункти найближчих передмість. Підігрітий попит на житло, міграція всередині країни, збільшення собівартості будівництва та боротьба за вільні ділянки призвели до того, що житло економклас у Києві більше не будують, а бюджетні ЖК "переїхали" до передмість. Тож, можливо, невдовзі житло за містом стане не забаганкою, а єдиною можливістю придбати економжитло.