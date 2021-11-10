И, если на первый взгляд кажется, что жизнь в частных домах – это мечта, практика звезд показывает, что на самом деле все не так однозначно. Рассказываем, с какими сложностями столкнулись те, кто переехал в пригород.

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Геннадий Витер

В частном доме постоянно появляются новые задачи / Фото инстаграм genaviter_official

Музыкант и телеведущий Гена Витер уже давно сменил квартиру в Киеве на загородный дом. Однако мужчина до сих пор сталкивается с целым рядом задач, которые необходимо выполнять, чтобы жилье было ухоженным.

В частном доме каждый день нужно что-то делать. Причем – делать глобально. Если в многоэтажке многие вопросы за тебя решают другие люди, то в частном доме все ложится на твои плечи,

– рассказал музыкант.

Витер добавил, что во время жизни в собственном доме, могут проявиться совершенно неожиданные нюансы. Так, ведущий установил подсветку по всему периметру частного сектора. Но уже впоследствии певец убедился, что замена лампочек в комплексе с затратами на электроэнергию – не дешевое удовольствие.

Алена Винницкая

Поняла, что частный дом – это не привилегия и ведущая Алена Винницкая.

Безусловно, частный дом – это двойные, а то и тройные расходы, особенно в отопительный период.

– рассказывает Винницкая.

Ведущая не скрывает, что ее придомовая территория с цветниками и садом требует тщательного ухода. Также немало средств уходит на сезонное обновление фасада, смену интерьера и ремонтные работы. Винницкая подытоживает, что по ее опыту, собственный дом – это "никакое не вложение, а только расходы".

К тому же, переезжая за город, следует настроиться на потенциальные проблемы с инфраструктурой и доступом в магазины.

"Скажем, когда я жила в киевской квартире – вся инфраструктура была у меня под рукой. Мне даже не был нужен автомобиль. Только если куда-то уехать. Я все делала пешком", – вспоминает Винницкая.

Сейчас ее образ жизни поменялся. И даже, заезжая в магазин, звезда закупается не на раз, а на целую неделю, чтобы минимизировать количество выездов из дома.

Светлана Тарабарова

Детская комната сына / Фото tarabarova

Певица Светлана Тарабарова давно мечтала о доме за городом. Однако решилась на этот шаг только во время беременности.

"Я поняла, что квартира мне не подходит, потому что город очень загазован. Я устаю на концертах и ​​после работы хочу дышать свежим воздухом, чтобы шума было меньше. Поэтому мы решили отдать предпочтение закрытому коттеджному городку", – рассказывает певица.

Но, чтобы осуществить свою мечту, семье Тарабаровой пришлось взять кредит. Певица не раскрывает все нюансы, однако отмечает, что сумму за дом они не выплатили до сих пор.

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Анастасия Приходько

Фасад загородного дома / Фото prykhodko_official

Певица признается, что когда завершила ремонт в загородном доме, поняла, что в нем слишком много пространства. Сейчас Приходько мечтает о возвращении в уютную квартиру:

Я квартирный человек, которому нравится жить, как в коробочке. Сейчас бывают такие периоды, когда мне хочется купить однокомнатную квартиру.

Монатик

Семья Монатика вернулась в киевскую квартиру / Фото monatik_official

Есть и такие звезды, которые все же вернулись в суетливый Киев. К примеру, Дима Монатик, часто делившийся фотографиями и видео из своего роскошного дома за городом, больше там не живет.

Монатик, как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса, жил в поселке Крюковщина Киевской области. Соседями хитмейкера были Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Но певец со своей семьей решил возвратиться в городскую квартиру.

Старшая дочь певца вскоре идет в первый класс. И это – главная причина их переезда:

"Мы переехали из дома в город, потому что дети повзрослели. И, например, Даня уже в следующем году идет в школу. Мы с женой четко понимаем, что они будут терять два часа на дорогу, чтобы добраться в школу, которая в Киеве, а не за городом. Потому что все равно хочется, чтобы они чувствовали себя киевлянами", – рассказал Монатик.

Напомним, что в последнее время на рынке недвижимости столицы продолжается смещение основной девелоперской активности в населенные пункты ближайших пригородов. Подогретый спрос на жилье, миграция внутри страны, увеличение себестоимости строительства и борьба за свободные участки привели к тому, что жилье экономкласс в Киеве больше не строят, а бюджетные ЖК "переехали" в пригород. Так что, возможно, вскоре жилье за ​​городом станет не прихотью, а единственной возможностью приобрести экономжилье.