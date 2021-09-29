Елітна нерухомість знаходиться в Central Park Tower – найвищому житловому хмарочосі Манхеттену. Висота будівлі – близько 472 метрів.

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За майже 400 метрів квадратних стягується "відносно скромна щомісячна плата" в розмірі 6 336 доларів в місяць, яка йде на обслуговування будинку.

За даними Marketproof, станом на сьогодні у Central Park Tower продано 15% апартаментів із запропонованих 178 одиниць.

Чому в США падає попит на елітне житло

У Central Park Tower продано 15% апартаментів / Фото New York Post

Останнім часом попит на апартаменти в "Районі мільйонерів" постраждав через кілька факторів. Перший – пандемія COVID-19. Разом з тим, уряд США посилив закони щодо купівлі елітних житлових фондів. Таким чином влада намагається ускладнити відмивання грошей на американській нерухомості, яку масово скуповували анонімні компанії.

Не останню роль в зменшенні попиту на нерухомість в хмарочосах зіграв позов об'єднання кондомініуму на 432 Park Ave. Рада вимагає, щоб забудовник відшкодував 125 мільйонів доларів за численні незручності, дефекти та затоплення.

Візуалізація гаража у Central Park Tower / Фото New York Post

Проте, як зазначають забудовники Central Park Tower, всі роботи виконані першокласною командою, тому будь-які ризики зводяться до мінімуму. Вони настільки впевнені в споруді, що пропонують апартаменти на 100-му поверсі. Житловий фонд площею 4645 квадратних метрів з приватною їдальнею, відкритою терасою з басейном і кабінками для перевдягання, тренажерним залом, вітальнею, кінозалом, дитячим майданчиком здається в оренду для святкувань.