Із привабливою знижкою: у США продають розкішні апартаменти в найвищому житловому хмарочосі
Джерело:New York Post
Квартира на 93-му поверсі найвищого кондомініуму у світі, була продана за 28,58 мільйона доларів. Це більш ніж на чверть менше за початкову ціну – 38,75 мільйона доларів.
Елітна нерухомість знаходиться в Central Park Tower – найвищому житловому хмарочосі Манхеттену. Висота будівлі – близько 472 метрів.
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За майже 400 метрів квадратних стягується "відносно скромна щомісячна плата" в розмірі 6 336 доларів в місяць, яка йде на обслуговування будинку.
За даними Marketproof, станом на сьогодні у Central Park Tower продано 15% апартаментів із запропонованих 178 одиниць.
Чому в США падає попит на елітне житло
Останнім часом попит на апартаменти в "Районі мільйонерів" постраждав через кілька факторів. Перший – пандемія COVID-19. Разом з тим, уряд США посилив закони щодо купівлі елітних житлових фондів. Таким чином влада намагається ускладнити відмивання грошей на американській нерухомості, яку масово скуповували анонімні компанії.
Не останню роль в зменшенні попиту на нерухомість в хмарочосах зіграв позов об'єднання кондомініуму на 432 Park Ave. Рада вимагає, щоб забудовник відшкодував 125 мільйонів доларів за численні незручності, дефекти та затоплення.
Проте, як зазначають забудовники Central Park Tower, всі роботи виконані першокласною командою, тому будь-які ризики зводяться до мінімуму. Вони настільки впевнені в споруді, що пропонують апартаменти на 100-му поверсі. Житловий фонд площею 4645 квадратних метрів з приватною їдальнею, відкритою терасою з басейном і кабінками для перевдягання, тренажерним залом, вітальнею, кінозалом, дитячим майданчиком здається в оренду для святкувань.