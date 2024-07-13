Все робила сама: як дівчина перетворила свій занедбаний сарай на затишний будиночок

28-річна Коралі Ді з Шотландії перетворила свій занедбаний садовий сарай на стильне житло для усамітнення. Ремонт вона робила сама, що ще більше вразило користувачів мережі.

Про всі етапи трансформації Коралі розповіла в тіктоці. Зокрема про те, як використала старі піддони для виготовлення каркаса ліжка, зробила власноруч шухляди, поставила шафу та комод, повісила дзеркало й штори.

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Дівчина поділилася, що на облаштування старого сараю вона доклала зусиль, але воно "було того варте".

Я перетворила свій садовий сарай на спальню. Вікна виходять на сад. Тут так спокійно,

– зазначила Коралі у відео.



Вікна виходять на сад / Скриншот відео

Її публікація сподобалася багатьом глядачам й швидко зібрала десятки тисяч переглядів та багато захопливих реакцій:

"У вас чудовий смак, дуже багато стильних рішень. Це неймовірно круто";

"Я б також хотів мати такий куточок, де можна сховатися від всього світу";

"Ви можете навіть здавати його в оренду";

"Ваш сарай гарніший за мою квартиру. Ви — молодець!"



Спальне місце з тумбою та дзеркалом / Скриншот відео

На жаль, у будиночку Коралі немає туалету та душу, але він точно ідеальний для відпочинку та усамітнення.