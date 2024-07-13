Обо всех этапах трансформации Корали рассказала в тиктоке. В частности о том, как использовала старые поддоны для изготовления каркаса кровати, сделала собственноручно ящики, поставила шкаф и комод, повесила зеркало и шторы.
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Замечательное помещение в сарае, которое поразило всех
Девушка поделилась, что на обустройство старого сарая она приложила усилия, но оно "того стоило".
Я превратила свой садовый сарай в спальню. Окна выходят на сад. Здесь так спокойно,
– отметила Корали в видео.
Окна выходят на сад / Скриншот видео
Ее публикация понравилась многим зрителям и быстро собрала десятки тысяч просмотров и много восторженных реакций:
- "У вас отличный вкус, очень много стильных решений. Это невероятно круто";
- "Я бы тоже хотел иметь такой уголок, где можно спрятаться от всего мира";
- "Вы можете даже сдавать его в аренду";
- "Ваш сарай красивее моей квартиры. Вы - молодец!"
Спальное место с тумбой и зеркалом / Скриншот видео
К сожалению, в домике Корали нет туалета и душа, но он точно идеален для отдыха и уединения.