Обо всех этапах трансформации Корали рассказала в тиктоке. В частности о том, как использовала старые поддоны для изготовления каркаса кровати, сделала собственноручно ящики, поставила шкаф и комод, повесила зеркало и шторы.

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Замечательное помещение в сарае, которое поразило всех

Девушка поделилась, что на обустройство старого сарая она приложила усилия, но оно "того стоило".

Я превратила свой садовый сарай в спальню. Окна выходят на сад. Здесь так спокойно,

– отметила Корали в видео.



Окна выходят на сад / Скриншот видео

Ее публикация понравилась многим зрителям и быстро собрала десятки тысяч просмотров и много восторженных реакций:

"У вас отличный вкус, очень много стильных решений. Это невероятно круто";

"Я бы тоже хотел иметь такой уголок, где можно спрятаться от всего мира";

"Вы можете даже сдавать его в аренду";

"Ваш сарай красивее моей квартиры. Вы - молодец!"



Спальное место с тумбой и зеркалом / Скриншот видео

К сожалению, в домике Корали нет туалета и душа, но он точно идеален для отдыха и уединения.