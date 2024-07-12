Кортні працює з 8 ранку до 6 вечора та отримує 16 доларів на годину. В її обов'язки входить спостереження за погодними умовами, тобто за температурою повітря, вологістю та хмарністю.

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Жінка любить усамітнюватись, тому для неї це ідеальний дім

Крихітну пожежну будку зробили в 1965 році на місці оглядового майданчика. Там є кухня, два ліжка та робоче місце. Електрика до будки підведена, але немає водопроводу. Наглядачці доводиться наповнювати резервуари з водою на станції рейнджерів, а до неї їхати понад годину.

Пожежна будка, в якій живе Кортні / Фото SWNS

Найближчі магазини розташовані досить далеко – аж за 56 кілометрів. Їхати за продуктами треба довго, тому це нелегке завдання.

У вільний час Кортні гуляє дрімучим лісом, читає та слухає подкасти. Вона живе не зовсім сама, адже має собаку, якого назвала Капітан Пеппероні. Інколи жінка бере вихідний, щоб зустрітися зі своїм хлопцем.

Мені дуже подобається усамітнюватися й відновлювати зв'язок із землею. Прокидаюся щодня близько 6:00 – 6:30 ранку, готую каву та швидко перевіряю, чи нічого не сталося. Приблизно о 9:30 фіксую погоду – в мої обов'язки входить моніторинг температури повітря, вологості, хмарності та опадів. Решту дня проводжу в спостереженні за навколишнім середовищем. Якщо помічаю дим, то негайно викликаю пожежників,

– поділилася Кортні.

Пожежним наглядачем американка працюватиме до вересня 2025 року. Вона справді хотіла отримати цю роботу, каже, що відгукувалася на вакансію двічі, перш ніж їй відповіли.