В американському місті Баффало завершили реставрацію будівлі Richardson Olmsted Campus, національної історичної пам’ятки США.

Будівля зазнала капітальної реновації лише через кілька десятків років після того, як колись індустріальне місто почало занепадати, а його архітектурна спадщина перестала виконувати свою функцію.

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Історія будівлі

Незвичну споруду звели наприкінці 19 століття. Проєкт розробив американський архітектор Генрі Гобсон Річардсон, водночас не менш відомі дизайнери Фредерік Лоу Олмстед та Калверт Во спроєктували навколо кампусу ландшафтний парк.



Із закинутої психлікарні в елітний готель: як трансформують простори у США / Фото AIA

З моменту відкриття у цих стінах лікували душевнохворих, однак у 1970 році на тлі деіндустріалізації та масового виїзду населення, заклад вирішили закрити.

Лише нещодавно влада оголосила про відновлення притулку. Вони зазначили, що покинута психлікарня, яка не реставрується протягом тривалого часу, могла стати сигналом щодо "стигматизацію психіатричних установ" у США. Іншим мотивом для старту робіт стало бажання збільшити кількість мандрівників та відвідувачів, сприяючи відродженню міста.

Що змінилося після реставрації

Із закинутої психлікарні в елітний готель: як трансформують простори у США / Фото AIA

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Тепер кампус отримав нове життя – автентичність будинку зберегли та підкреслили сучасними архітектурними рішеннями. Тут створили нових вхідний павільйон зі світлодіодним екраном на всю стіну. Поблизу будівлі облаштували ландшафтну зону та паркомісця для автомобілів.



Із закинутої психлікарні в елітний готель: як трансформують простори у США / Фото AIA

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