Палац у Підгірцях не має статусу державної пам’ятки, проте є пам’яткою місцевого значення. Це й дозволило сім'ям приватизувати будівлю.

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Хто стоїть за відновленням палацу

Палац розташований у найстарішій частині села Підгірці / Фото "Твоє місто"

Як повідомляє портал "Твоє місто", реставрацією будівлі зайнялися три сім'ї – Герга, Берник, Онишкевич. Двоє з них є жителями цього села, третя родина зі Львова. Саме вони придбали палац, який перебував у вкрай занедбаному стані.

Хоча палац до нашого придбання перебував у приватній власності, він був у жалюгідному стані – просто руїни. Не було ні вікон, ні дверей, дах обвалився, дерев’яні балки понищені, перекриття між поверхами майже не було, на даху росли триметрові дерева, які ми викорчовували. Усюди – грибок,

– розповідає співвласниця будівлі Світлана Герга.

Стан палацу до реставрації / Фото "Твоє місто"

Нові власники почали самостійне відновлення палацу: відремонтували дах і стелю, дві бокові вежі й тераси, укріпили стіни і реконструювали деякі кімнати.

Зараз повністю відновили цокольний поверх, де відкрили дві кімнати для огляду й фотосесій. Загалом у палаці понад 60 кімнат, тож нових власників чекає ще багато роботи.

Палац є пам’яткою місцевого значення / Фото "Твоє місто"

З їхніх слів, зберегти автентичність допомагають антикварні магазини та місцеві мешканці, які приносять необхідні речі для облаштування та декору палацу. Світлин, які б демонстрували яким був первісний інтер'єр палацу, немає, тож власники надихаються іншими історичними спорудами.

Палац Яблоновських-Бруницьких в Підгірцях: інтер'єр / Фото інстаграм @nyouto4ka

Унікальний дендропарк

Поруч з палацом розташовується дендропарк площею понад 8 гектарів, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва XVIII століття. У парку ростуть рідкісні породи дерев та рослин – буки, клени, модрини, ялиці, платани.

Наш платан унікальний: це найбільше дерево, що не має аналогів у Європі. В нього п’ять стовбурів і йому більш ніж 200 років,

– розповідає Світлана Герга.