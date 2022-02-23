Здание испытало капитальную реновацию лишь через несколько десятков лет после того, как когда-то индустриальный город начал приходить в упадок, а его архитектурное наследие перестало выполнять свою функцию.
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История здания
Необычное сооружение было построено в конце 19 века. Проект разработал американский архитектор Генри Гобсон Ричардсон, в то же время не менее известные дизайнеры Фредерик Лоу Олмстед и Калверт Во спроектировали вокруг кампуса ландшафтный парк.
Из заброшенной психбольницы в элитный отель: как трансформируют просторы в США / Фото AIA
С момента открытия в этих стенах лечили душевнобольных, однако в 1970 году на фоне деиндустриализации и массового выезда населения, заведение решили закрыть.
Только недавно власти объявили о восстановлении убежища. Они отметили, что заброшенная психбольница, которая не реставрируется в течение длительного времени, могла стать сигналом о "стигматизации психиатрических учреждений" в США. Другим мотивом для старта работ стало желание увеличить количество путешественников и посетителей, способствуя возрождению города.
Что изменилось после реставрации
Из заброшенной психбольницы в элитный отель: как трансформируют просторы в США / Фото AIA
Теперь кампус обрел новую жизнь – аутентичность дома сохранили и подчеркнули современными архитектурными решениями. Здесь создали новый входной павильон со светодиодным экраном во всю стену. У здания обустроили ландшафтную зону и паркоместа для автомобилей.
Из заброшенной психбольницы в элитный отель: как трансформируют просторы в США / Фото AIA
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Нынешнее пространство помещения состоит из 88 гостиничных номеров, конференц-залов, ресторана и кафе. Чтобы каждая гостевая комната была комфортной и просторной, архитекторам пришлось объединить несколько бывших палат в единое помещение.
Из заброшенной психбольницы в элитный отель: как трансформируют просторы в США / Фото AIA
Полы устланы нестандартными коврами с холодным серо-зеленым абстрактным узором, который воспроизводит окружающий ландшафт здания.