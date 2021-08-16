Придбати нерухомість можна за 5,5 мільйона доларів (147 мільйонів гривень). Як вона виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про об'єкт

Дворівневий пентхаус розташований у районі Рамат-Авів Гімель у Тель-Авіві за кілька будинків від маєтку Квентіна Тарантіно. Відомий режисер разом з дружиною Даніеллою Пік винайняли будинок в Ізраїлі на початку пандемії коронавірусної інфекції й проживають там досі.

Площа об'єкта – близько 700 квадратних метрів. Будинок побудований у класичному стилі й продається за 5,5 мільйона доларів. Його особливість – наявність бункера.

Особняк оформлений у класичному стилі / Фото Realtor

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Що є всередині будинку

У пентхаусі встановлена система "Розумний будинок". Всередині є 5 спальних кімнат з видом на Середземне море і 5 ванних кімнат, робочий кабінет, гардеробна і три салони. На даху облаштована тераса площею близько 100 квадратних метрів. З неї відкривається гарний краєвид на море. Нові власники також отримають у розпорядження два паркувальних місця у житловому комплексі.

Як виглядає пентхаус по сусідству з Тарантіно / Фото Realtor.com: