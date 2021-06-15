В Ізраїлі стався бум на квартири через іноземців: що відомо

На ринку нерухомості в Ізраїлі спостерігається серйозний ажіотаж. Пандемія коронавірусної інфекції погіршила ситуацію з житлом.

В країну приїхало дуже багато іноземців, що також позначилося на придбанні нерухомості – попит перевищив пропозицію. Що зараз відбувається на ринку – читайте далі.

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Що відбувається з нерухомістю в Ізраїлі

Пандемія коронавірусної інфекції вплинула на ринок нерухомості в Ізраїлі: охочих придбати житло у відокремленому місці стає все більше.

Я працюю у цій сфері майже 20 років і не пам'ятаю, щоб раніше був такий високий попит. Однак як у продажах, так і в оренді ми не бачимо значного підвищення цін. Нерухомість в Єрусалимі завжди дорожчала на 5 – 7% щорічно. Не думаю, що цього року буде інакше,

– зазначив Аріель Марескі, власник компанії нерухомості RE/MAX Vision.

За словами експертів, імміграція з лютого по квітень 2021 року зросла на 30% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. У зв'язку з цим попит перевищив пропозицію на ринку.

В Ізраїлі намітився бум на житло / Фото Pixabay

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Існує більший попит, особливо в тих областях, які найбільш популярні серед приїжджих, таких як Рамат-Бейт-Шемеш, наприклад, або Модіїн, Єрусалим. Ми працюємо з забудовниками. З'являється відчуття, що житлові об'єкти розлітаються як дефіцитні товари в магазині,

– заявив співзасновник агентства нерухомості Olim Advisors Рафі Шульман.

На думку експертів, через COVID-19 кількість людей, які бажають придбати житло в Ізраїлі, зросла. Покупці готові платити більше, не дивлячись на високі початкові ціни на нерухомість.

Іноземці мріють про нерухомість в Ізраїлі / Фото Pixabay