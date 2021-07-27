У Канаді власнику наказали знести будинок за мільйони доларів: спалахнув скандал

У місті Гатіно (Квебек, Канада) власнику наказали знести свій розкішний будинок. Він розташований на березі озера.

Від чоловіка вимагали прибрати особняк за 3 мільйони доларів (81 мільйон гривень). Причиною стала давня помилка влади.

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Що трапилося

Верховний суд Квебека ухвалив, що Патрік Молла повинен демонтувати свій особняк за 3 мільйони доларів. Об'єкт був побудований у 2013 році після того, як чоловік отримав дозвіл на будівництво. Після переїзду сім'ї у новий будинок, міська влада пред'явила чоловіку претензії в тому, що будівля порушує правила планування вулиць Гатіно.

Будинок був побудований у 2013 році / Фото Pinterest

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Що показала експертиза

У межах розглядів було проведено експертизу. Вона показала, що помилку допустив чиновник, який затвердив проєкт об'єкта нерухомості. Через це будинок розмістили в семи метрах від проїжджої частини, тоді як згідно з законом відстань від дороги має складати не менше ніж 15 метрів.

Своєю чергою Патрік Молла подав зустрічний позов на адміністрацію. Він вимагає відшкодувати йому 3,6 мільйона доларів (97 мільйонів гривень) на будівництво, репутаційні збитки та інші незручності, які були спричинені його сім'ї через помилку чиновника.