У цьому питанні найбільш популярні 4 локації. Які та скільки коштує там квартира в оренду – читайте далі.
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Популярні локації для подобової оренди житла у Києві
Маркетплейс подобової оренди Apartila спільно з порталом Meget провели дослідження і визначили найперспективніші локації у Києві для подобової оренди житла. Це – 4 столичних мікрорайони:
- Оболонь.
- Позняки.
- Троєщина.
- Центр міста.
Добова оренда житла у Києві має попит / Фото Pixabay
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Які ціни в популярних мікрорайонах
- Оболонь – найпівнічніший спальний мікрорайон Києва. Він відомий красивою набережною. Орендувати квартиру тут можна від 400 до 4 тисяч гривень на добу.
- Позняки – спальний мікрорайон у Дарницькому районі Києва. Найближчі станції метро – "Позняки" і "Осокорки". Оренда квартири на добу обійдеться в 500 – 2,5 тисячі гривень.
- Троєщина – один з найдоступніших мікрорайонів за цінами на житло. Винайняти житло на добу можна за 500 – 1,3 тисячі гривень.
- Центр. У цю локацію потрапляє Хрещатик і прилегла до нього територія. Ціни на житло тут високі, тому й оренду дешевою назвати не можна. Подобово винайняти квартиру тут можна за ціною від 500 до 4 тисяч гривень.