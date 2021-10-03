Відразу після того, як Каньє купив будинок за 57 мільйонів доларів в Малібу, стало відомо, що 22-разовий володар премії "Ґреммі" готується до ще однієї угоди. Цього разу – в Бельгії.

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Де знаходиться квартира

Як передають інсайдерські джерела, Каньє Вест купив будинок у Вейнегемі – передмісті Антверпена. Про це стало відомо після того, як співак звернувся за допомогою по облаштуванні кухні в новому домі до бельгійського дизайнера Акселя Вервордта. Саме останній реконструював будинок у Лос-Анджелесі, де Каньє жив разом зі своїми дітьми та колишньою дружиною Кім Кардашьян.

Представник Вервордта не підтвердив інформації, проте зазначив, що Каньє та Аксель й справді працюють над кількома новими проєктами.

Один із будинків, спроєктованих Андо Тадао / Фото Pinterest

Нагадаємо, що минулого місяця Уест заплатив 57 мільйонів доларів за елегантний пляжний будинок в Малібу з видом на Тихий океан. Спроєктований японським архітектором Андо Тадао, триповерховий дім є хрестоматійним прикладом мінімалізму з великою кількістю природного світла.