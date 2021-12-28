Як повідомляє New York Post, рівно 2 місяці тому Кім Кардашьян офіційно переписала будинок у якому вони мешкали із Каньє Вестом на своє ім'я.

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Що відомо про нову нерухомість Каньє Веста

Каньє Вест придбав нерухомість навпроти будинку Кім Кардашьян / Фото New York Post

Схоже, репер так відчайдушно хотів скромний будинок з 5-ма спальнями, що навіть переплатив за нього. Згідно з документами, Каньє уклав угоду за 4,5 мільйона доларів – на 421 тисячу доларів більше за стартову ціну будинку.

Востаннє це житло продавалося 67 років тому. Тоді ціна становила близько 4,079 мільйона доларів.

Каньє Вест придбав нерухомість навпроти будинку Кім Кардашьян / Фото New York Post

Інсайдерські джерела повідомляють, що репер вирішив купити наближений будинок через потребу проводити більше часу із своїми дітьми.

Поки що Вест не переїхав у новий будинок. Видання повідомляє, що невдовзі він займеться ремонтом та облаштуванням будівлі.

Перед заселенням Каньє, у будівлі проведуть ремонт / Realtor

Скромний будинок площею 335 метрів квадратних включає вінтажні меблі, вітальню з каміном та басейн. Також на території є кінне ранчо.

Відомо, що покупка відбулася після того, як Вест виставив на продаж ранчо у Вайомінгу за 11 мільйонів доларів.