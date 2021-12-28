Как сообщает New York Post, ровно 2 месяца назад Ким Кардашьян официально переписала дом, в котором они жили с Канье Вестом на свое имя.

Важно Скидки на квартиры во Львове и Киеве: КН РИЕЛ анонсировала начало акционного сезона

Что известно о новой недвижимости Канье Веста

Каньє Вест придбав нерухомість навпроти будинку Кім КардашьянКанье Вест приобрел недвижимость напротив дома Ким Кардашьян / Фото New York Post

Похоже, рэпер так отчаянно хотел скромный дом с 5 спальнями, что даже переплатил за него. Согласно документам, Канье заключил сделку за 4,5 миллиона долларов – на 421 тысячу долларов больше стартовой цены дома.

В последний раз это жилье продавалось 67 лет назад. Тогда цена на него составила около 4,079 миллиона долларов.

Каньє Вест придбав нерухомість навпроти будинку Кім Кардашьян
Канье Вест приобрел недвижимость напротив дома Ким Кардашьян / Фото New York Post

Инсайдерские источники сообщают, что рэпер решил купить приближенный дом из-за необходимости проводить больше времени со своими детьми.

Пока что Вест не переехал в новый дом. Издание сообщает, что вскоре он займется ремонтом здания.

Каньє Вест придбав нерухомість навпроти будинку Кім Кардашьян
Перед заселением Канье, в здании проведут ремонт / Realtor

Скромный дом площадью 335 квадратных метров включает винтажную мебель, гостиную с камином и бассейн. Также на территории есть конное ранчо.

Как выглядит новый дом Канье Веста / Фото Realtor

Известно, что покупка состоялась после того, как Вест выставил на продажу ранчо в Вайоминге за 11 миллионов долларов.