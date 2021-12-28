Каньє Вест придбав нерухомість навпроти будинку Кім Кардашьян: що відомо

Після гучного розлучення з Кім Кардашьян, Каньє Вест вирішив придбати будинок за 4,5 мільйона доларів. Нова нерухомість репера розташована навпроти будинку, де він раніше жив разом із сім'єю.

Як повідомляє New York Post, рівно 2 місяці тому Кім Кардашьян офіційно переписала будинок, у якому вони мешкали із Каньє Вестом, на своє ім'я.

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Що відомо про нову нерухомість Каньє Веста



Каньє Вест придбав нерухомість навпроти будинку Кім Кардашьян / Фото New York Post

Схоже, репер так відчайдушно хотів скромний будинок з 5-ма спальнями, що навіть переплатив за нього. Згідно з документами, Каньє уклав угоду за 4,5 мільйона доларів, що на 421 тисячу доларів більше за стартову ціну будинку.

Востаннє це житло продавалося 67 років тому. Тоді ціна становила близько 4,079 мільйона доларів.



Каньє Вест придбав нерухомість навпроти будинку Кім Кардашьян / Фото New York Post

Інсайдерські джерела повідомляють, що репер вирішив купити наближений будинок через потребу проводити більше часу зі своїми дітьми.

Поки що Вест не переїхав у новий будинок. Видання повідомляє, що невдовзі він займеться ремонтом та облаштуванням будівлі.



Перед заселенням Каньє, у будівлі проведуть ремонт / Realtor

Скромний будинок площею 335 метрів квадратних включає вінтажні меблі, вітальню з каміном та басейн. Також на території є кінне ранчо.

Як виглядає новий будинок Каньє Веста / Фото Realtor

Відомо, що покупка відбулася після того, як Вест виставив на продаж ранчо у Вайомінгу за 11 мільйонів доларів.