Це справжня знахідка: на ринку з'явився не просто будинок, а "капсула часу" 1960-х років

Рієлтори кажуть, що важко знайти недоторканий будинок середини минулого століття на ринку США, особливо готовий під ключ. Ось що робить цю красуню 1966 року в Аризоні, рідкісною знахідкою.

Це особливе житло нещодавно відреставрували, але стиль дизайну ніяк не постраждав. Будинок із трьома спальнями та двома ванними продають за 1,1 мільйона доларів.

Зверніть увагу З'явився рейтинг найкращих забудовників Києва: КН РІЕЛ увійшла до трійки лідерів

Не будинок, а "капсула часу"

У будинку площею 210 квадратних метрів також є кухня в стилі ретро з оновленими стільницями та вітальня з кедровою стелею.

Вітальня просто неймовірна. Я працював у сфері нерухомості 18 років, і це одна з моїх улюблених кімнат,

– поділився агент з продажу.



Розкішна вітальня 1960-х років / Фото MLS SAZ

Житло особливе також з іншої причини – воно є прикладом пасивного сонячного дизайну, який використовує енергію сонця для обігріву та охолодження. У будинку є багато панорамних вікон і скляних дверей, що "запрошують" природне світло.

Інтер'єр у стилі ретро / Фото MLS SAZ

Надворі облаштований відкритий басейн з підігрівом. Внутрішні дворики та доглянуті сади надають цьому будинку "додаткової дози привабливості". Відомо, що теперішні власники купили будинок у 2016 році за 500 тисяч доларів.