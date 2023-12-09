Це справжня капсула часу: який вигляд має будинок 1920-х років, інтер'єр якого зберігся досі

В історичному районі Сан-Дієго є кілька чудових будинків іспанського колоніального відродження, що побудували майже століття тому. Проте небагато з них такі популярні, як будинок 33-го президента Мексики Паскуаля Ортіса Рубіо.

Єдину в своєму роді резиденцію побудували у 1928 році. Нещодавно вона з'явилася на ринку за 2,5 мільйона доларів. Це справжній витвір мистецтва провідних архітекторів, дизайнерів та художників того часу.

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Не просто будинок, а "капсула часу"

Святкова та вишукана фазенда має площу 375 квадратних метрів. Вона вміщує чотири спальні та чотири ванні кімнати.

Інтер'єр будинку просто прекрасний – яскраві малюнки в мексиканській тематиці прикрашають передню закриту лоджію, стелі та стіни. Серед оригінальних деталей також є освітлювальні прилади, скляні двері та вікна, різьблені дерев'яні стельові балки та каміни.

Старовинний інтер'єр 1920-х з мінімальними змінами / Фото San Diego MLS

В кухні робили ремонт, проте зберегли там майже всі оригінальні деталі, доставивши яскраву вінтажну техніку. Поруч є сонячний куточок для сніданку. Спальні мають кілька вікон та скляні французькі двері для виходу на балкон, через які проникає багато природного світла.

Озеленена ділянка, на якій розташований будинок має площу 0,2 гектара. Навколо ростуть зрілі пальми, сукуленти та бугенвілії, які створюють атмосферу шанованого курорту. Унікальний будинок в одному з найпопулярніших міст Каліфорнії – для багатьох це справді найкраща можливість.