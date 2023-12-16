Розкішний особняк продають за 1,9 мільйона доларів США, і це вже вартість зі знижкою. Будинок просто величезних розмірів – має площу 865 квадратних метрів та вміщує сім спалень.

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Унікальний інтер'єр 1920-х років

Дизайн зсередини просто вражає: багато оригінальних деталей власники берегли дотепер, враховуючи нестандартні вироби з дерева, фактурну штукатурку стін, а також імпортні світильники та плитку.

"Коли заходиш у фоє цього будинку, справді перехоплює подих. Це однаково велично та практично. У будинку немає двох однакових кімнат. Більшість дерев'яних виробів привезли з Угорщини, так само як і мокрий бар ручної роботи в підвалі", – розповів агент з лістингу.

Кожна деталь зроблена з дорогих матеріалів / Фото Realcomp

Одна з найпривабливіших особливостей власності – величезний басейн просто неба довжиною 25 метрів. Це найбільший житловий басейн у місті.

Будинок розташований близько до численних місць активного відпочинку на природі, зокрема за кілька кроків від гольф-клубу. Також поблизу є багато розкішних торгових точок і вишуканих закладів харчування.



Славнозвісний басейн довжиною 25 метрів / Фото Realcomp