Роскошный особняк продают за 1,9 миллионов долларов США, и это уже стоимость со скидкой. Дом просто огромных размеров – площадью 865 квадратных метров и вмещает семь спален.

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Уникальный интерьер 1920-х годов

Дизайн изнутри просто впечатляет: многие оригинальные детали владельцы берегли до сих пор, учитывая нестандартные изделия из дерева, фактурную штукатурку стен, а также импортные светильники и плитку.

"Когда заходишь в фойе этого дома, действительно перехватывает дыхание. Это все равно величественно и практично. В доме нет двух одинаковых комнат. Большинство деревянных изделий привезли из Венгрии, равно как и мокрый бар ручной работы в подвале", – рассказал агент из листинга.

Каждая деталь сделана из дорогих материалов / Фото Realcomp

Одна из самых привлекательных особенностей собственности – огромный бассейн под открытым небом длиной 25 метров. Это самый большой жилой бассейн в городе.

Дом расположен близко к многочисленным местам активного отдыха на природе, в частности в нескольких шагах от гольф-клуба. Также поблизости есть много роскошных торговых точек и изысканных заведений питания.



Знаменитый бассейн длиной 25 метров / Фото Realcomp