Який карниз вибрати для квартири і будинку: деталі, які допоможуть визначитися

Карнизи і штори є не просто функціональним предметом в інтер'єрі, але і декоративним елементом.

Які карнизи бувають і який краще вибрати для квартири або будинку – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Сьогодні карниз в інтер'єрі не лише виконує свої функції, але і є однією з декоративних складових. Так, настінний карниз з цікавим дизайном може ідеально вписатися в створений інтер'єр. А правильно підібраний стельовий карниз може виправити дрібні недоліки ремонту і візуально збільшити простір,

– зазначила Петайкіна.

Варіанти карнизів

Стельовий карниз

однорядний;

дворядний;

трьохрядний.

Стельовий карниз підійде для панорамних вікон. Він дозволить візуально зробити кімнату вищою, приховати дрібні нюанси у квартирі. Такий варіант слід вибирати, коли кінець віконного отвору розташований близько до стелі. Крім того, його можна використовувати, коли стіни зроблені з матеріалу, який не дозволяє міцно закріпити кронштейн.

Стельовий карниз може бути шинним (створює візуальний ефект ковзання тканини по карнизу), профільний (кріплення знаходяться в одній площині, а профіль – гнучкий).

Стельовий карниз – у тренді / Фото happymodern

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Настінний карниз

Це класичний і універсальний варіант, на який можна повісити як тюль, так і важкий ламбрекен. Він може бути з дерева, металу або пластику. Настінний карниз також буває штанговим (один з найпопулярніших видів) або струнним (підходить для легких фіранок і гардин).

Також настінний карниз може бути телескопічним (його можна зібрати у будь-який момент), багет (оснащений спеціальною планкою, яка закриває весь робочий механізм).

Настінний карниз – універсальний варіант / Фото trizio

Карниз повинен відповідати інтер'єру. Наприклад, до класичного інтер'єру підійде багетний карниз або дерев'яний. Струнний карниз ідеально підійде до мінімалізму або хай-теку,

– резюмувала Петайкіна.