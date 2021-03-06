Оформляючи невелику квартиру, необхідно ретельно продумати всі нюанси і деталі, адже від них залежить комфорт під час проживання.

Які рішення будуть доречні у компактному житлі – розповіли дизайнери інтер'єру з Yaranga Interior Design. Цікаво Розмір має значення: що врахувати при облаштуванні кухні 5 лайфхаків для маленьких квартир Використовуйте один колір для стін у суміжних приміщеннях. За словами фахівців, це дозволить візуально об'єднати приміщення і зробити квартиру просторішою. Таким же чином працює одна підлога по всій квартирі. Розміщуйте шафи в нішах і робіть їх одного кольору зі стінами. Цей прийом дозволить "розчинити" системи зберігання в просторі. Світлі відтінки – ідеальне рішення для невеликих квартир / Фото pinterest Читайте також Зелений колір в інтер'єрі: як його правильно використовувати Дзеркала і штори – ще один прийом, що дозволяє візуально розширити простір. Так, високі дзеркала створять "ілюзію більшої кількості приміщень у квартирі, а прихований карниз для штор не підкреслюватиме висоту стелі". Позбавляйтеся від непотрібних речей з думками про те, що коли-небудь вони вам знадобляться. Пам'ятайте, що зайві предмети займають потрібне місце і не несуть ніякої користі. Меблі на ніжках візуально створять у приміщенні ефект "паріння". Підвісити можна комоди, тумби під TV та ін. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Дизайн Интерьеров (@yaranga_design)