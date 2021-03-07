Трендова кухня без верхніх шаф: кому підійде це рішення
Кухня без верхніх шафок протягом кількох років поспіль залишається трендовим рішенням.
Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Як правильно облаштувати кухню без верхнього ряду та що потрібно врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.
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Кухня без верхніх шаф: особливості
- Дозволяє розвантажити простір, зробити його максимально вільним.
- Використовуючи цікаву плитку, можна оформити акцентну стіну і створити стильну кухню. Вона може бути до стелі – це створить Wow-ефект.
- Перед тим як планувати кухню без верхнього ряду, необхідно ретельно спланувати всі місця для зберігання.
- Продумайте, де буде знаходитися сушка для посуду, яким буде холодильник (вбудованим чи ні).
- Вирішіть, чи будуть на кухні полки, оскільки цей варіант підходить не для кожного стилю. Так само врахуйте, що полки одночасно стають і декором.
Кухня без верхніх шаф виглядає стильно і акуратно / Фото pinterest
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- Вентиляційне виведення необхідно потрібно зробити у тому місці, де знаходитиметься витяжка. Його також можна приховати під гіпсокартонною конструкцією.
За допомогою плитки можна зробити акцентну стіну / Фото pinterest
- Кілька варіантів освітлення стануть прикрасою кухні. Використовуйте трекову систему, бра або підвіси над робочою зоною. Пам'ятайте, що освітлення у цьому випадку може також стати додатковим акцентом.
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