Карта міст Європи, де українці можуть отримати безкоштовне житло

Активісти оцифрували карту безплатного житла у Європі. У списку можна переглянути повний перелік міст, де готові поселити громадян України.

Карту створив директор Інституту "Польща майбутнього" Мацєй Кавецький. Крім того, він став одним із розробників платформи, на якій польські програмісти та ІТ-фірми можуть пропонувати безплатну допомогу українцям.

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Що відомо про ініціативу

Активісти оцифрували карту безкоштовного житла у Польщі та Європі, зібравши координати людей, які готові допомогти громадянам України. Тимчасово переселені особи, які були змушені покинути країну через військовий напад Росії, можуть отримати допомогу, знайшовши найзручнішу локацію на сайті. Ознайомившися із доступними варіантами житла, варто заповнити цю форму.

Іноземців та українських заробітчан, які бажають долучитися до ініціативи, просять заповнити форму.

Ознайомитися із доступними локаціями на карті:

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