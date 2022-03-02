Карту создал директор Института "Польша будущего" Мацей Кавецкий. Кроме того, он стал одним из разработчиков платформы, на которой польские программисты и ИТ-фирмы могут предлагать бесплатную помощь украинцам.

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Что известно об инициативе

Активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Польше и Европе, собрав координаты людей, готовых помочь гражданам Украины. Временно переселенные лица, вынужденные покинуть страну из-за военного нападения России, могут получить помощь, найдя удобную локацию на сайте . Ознакомившись с доступными вариантами жилья, следует заполнить эту форму.

Иностранцев и украинских работников, желающих приобщиться к инициативе, просят заполнить форму.

Ознакомиться с доступными локациями на карте :

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