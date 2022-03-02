Карту создал директор Института "Польша будущего" Мацей Кавецкий. Кроме того, он стал одним из разработчиков платформы, на которой польские программисты и ИТ-фирмы могут предлагать бесплатную помощь украинцам.
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Что известно об инициативе
Активисты оцифровали карту бесплатного жилья в Польше и Европе, собрав координаты людей, готовых помочь гражданам Украины. Временно переселенные лица, вынужденные покинуть страну из-за военного нападения России, могут получить помощь, найдя удобную локацию на сайте. Ознакомившись с доступными вариантами жилья, следует заполнить эту форму.
Иностранцев и украинских работников, желающих приобщиться к инициативе, просят заполнить форму.
Ознакомиться с доступными локациями на карте:
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