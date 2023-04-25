Будинок мрії: скільки коштує особняк на тихоокеанському узбережжі в Райській бухті
Джерело:realtor
У Райській бухті Північної Каліфорнії продають будинок мрії. Він розташований у казковому місці – на набережній серед невеликого парку.
Елегантний будинок нещодавно з’явився на ринку вперше за свою майже 90-річну історію. Це майже 10 акрів нерухомості за 12,5 мільйона доларів.
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Життя на тихоокеанському узбережжі в Каліфорнії
Усередині будинку є вісім просторих спалень і п'ять ванних кімнат. З більшості приміщень відкривається безперешкодний вид на пагорби Берклі.
Навколо будинку облаштований невеличкий парк, де є басейн, спортивний майданчик, пляж і палуба, майстерня та гараж на три авто.
Цей гармонійний дім із двома поверхами розважальних та обідніх зон на великій площі. Розташований він зовсім недалеко від улюблених районів, таких як Саусаліто та Сан-Франциско.