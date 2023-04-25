Будинок мрії: скільки коштує особняк на тихоокеанському узбережжі в Райській бухті

У Райській бухті Північної Каліфорнії продають будинок мрії. Він розташований у казковому місці – на набережній серед невеликого парку.

Елегантний будинок нещодавно з’явився на ринку вперше за свою майже 90-річну історію. Це майже 10 акрів нерухомості за 12,5 мільйона доларів.

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Життя на тихоокеанському узбережжі в Каліфорнії

Усередині будинку є вісім просторих спалень і п'ять ванних кімнат. З більшості приміщень відкривається безперешкодний вид на пагорби Берклі.



Спальня / Фото Realtor

Кімната для відпочинку / Фото Realtor

Навколо будинку облаштований невеличкий парк, де є басейн, спортивний майданчик, пляж і палуба, майстерня та гараж на три авто.

Поруч є басейн та пляж / Фото Realtor

Цей гармонійний дім із двома поверхами розважальних та обідніх зон на великій площі. Розташований він зовсім недалеко від улюблених районів, таких як Саусаліто та Сан-Франциско.

Будинок розташований у казковому місці / Фото Realtor