Элегантный дом недавно появился на рынке впервые за почти 90-летнюю историю. Это почти 10 акров недвижимости за 12,5 миллионов долларов.

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Жизнь на тихоокеанском побережье в Калифорнии

Внутри дома есть восемь просторных спален и пять ванных комнат. Из большинства помещений открывается беспрепятственный вид на холмы Беркли.



Спальня / Фото Realtor

Комната для отдыха / Фото Realtor

Вокруг дома обустроен небольшой парк, где есть бассейн, спортивная площадка, пляж и палуба, мастерская и гараж на три автомобиля.

Рядом есть бассейн и пляж / Фото Realtor

Этот гармоничный дом с двумя этажами развлекательных и обеденных зон на большой площади. Расположен он совсем недалеко от излюбленных районов, таких как Саусалито и Сан-Франциско.

Дом расположен в сказочном месте / Фото Realtor