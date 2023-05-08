Від доріжок з густим візерунком до килимів на сходах – є безліч варіантів підлогового покриття для коридору. Експерти розповіли, які килими і для чого варто обирати.
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Як вибрати килим для коридору
Вибираючи килим до коридору, ви маєте думати про простір в цілому. Якщо ваш коридор вузький або там мало природного освітлення, придбайте світлий килим. Для великих коридорів з великими вікнами навпаки оберіть темне покриття. Це додасть простору драматизму та допоможе приховати певні сліди.
Якщо ви хочете зробити передпокій довшим або ширшим, виберіть смугастий килим, щоб створити ілюзію довжини чи ширини.
Для вузьких коридорів обирайте світлі килими
Білий килим освітлює простір / Фото Weaver Green
Збільште маленький коридор за допомогою смугастого покриття
Смугастий килим візуально збільшує коридор / Фото Paul Raeside
Доповніть загальний вигляд природними відтінками
Світло-коричневий є природним відтінком / Фото Tom Leighton
Темний килим створює контраст у світлому коридорі
Створіть контраст за допомогою темного килима / Фото David Lovatti
Додайте акцент за допомогою яскравого килима
Жовтий килим створює акцент у білому коридорі / Фото Weaver Green
Оберіть універсальний сірий килим
Якщо не знаєте, що обрати, просто придбайте сірий килим / Фото Davide Lovatti