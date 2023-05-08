Як обрати килим до коридору: 6 варіантів стильного та затишного покриття

Килим – це річ, яка додає затишку та стилю у вашій кімнаті, а особливо в коридорі. Адже це перша кімната, яку бачать усі гості.

Від доріжок з густим візерунком до килимів на сходах – є безліч варіантів підлогового покриття для коридору. Експерти розповіли, які килими і для чого варто обирати.

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Як вибрати килим для коридору

Вибираючи килим до коридору, ви маєте думати про простір в цілому. Якщо ваш коридор вузький або там мало природного освітлення, придбайте світлий килим. Для великих коридорів з великими вікнами навпаки оберіть темне покриття. Це додасть простору драматизму та допоможе приховати певні сліди.

Якщо ви хочете зробити передпокій довшим або ширшим, виберіть смугастий килим, щоб створити ілюзію довжини чи ширини.

Для вузьких коридорів обирайте світлі килими

Білий килим освітлює простір / Фото Weaver Green

Збільште маленький коридор за допомогою смугастого покриття

Смугастий килим візуально збільшує коридор / Фото Paul Raeside

Доповніть загальний вигляд природними відтінками

Світло-коричневий є природним відтінком / Фото Tom Leighton

Темний килим створює контраст у світлому коридорі

Створіть контраст за допомогою темного килима / Фото David Lovatti

Додайте акцент за допомогою яскравого килима

Жовтий килим створює акцент у білому коридорі / Фото Weaver Green

Оберіть універсальний сірий килим

Якщо не знаєте, що обрати, просто придбайте сірий килим / Фото Davide Lovatti