Як обрати килим до коридору: 6 варіантів стильного та затишного покриття
Джерело:Homes & Gardens
Килим – це річ, яка додає затишку та стилю у вашій кімнаті, а особливо в коридорі. Адже це перша кімната, яку бачать усі гості.
Від доріжок з густим візерунком до килимів на сходах – є безліч варіантів підлогового покриття для коридору. Експерти розповіли, які килими і для чого варто обирати.
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Як вибрати килим для коридору
Вибираючи килим до коридору, ви маєте думати про простір в цілому. Якщо ваш коридор вузький або там мало природного освітлення, придбайте світлий килим. Для великих коридорів з великими вікнами навпаки оберіть темне покриття. Це додасть простору драматизму та допоможе приховати певні сліди.
Якщо ви хочете зробити передпокій довшим або ширшим, виберіть смугастий килим, щоб створити ілюзію довжини чи ширини.