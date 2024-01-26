Один колір килима особливо славиться своєю здатністю додавати кімнаті глибини та розкоші, особливо якщо вона невелика за площею. Цікаво те, що його обирають досить рідко.

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Особливий колір килима для маленької кімнати

Насичено-фіолетові килими є секретом трансформації вашої кімнати, оскільки вони створюють "цілий світ драматизму та ефекту", що впливає на атмосферу всієї кімнати.

"Колір створює енергійну, життєрадісну атмосферу, що робить його ідеальним для соціальних приміщень. Темне покриття може додати глибини кімнаті та зробити її більш інтимною", – каже дизайнер британської компанії з виробництва килимів Brintons Джоді Хаттон.

Хоча темні килими можуть асоціюватися із застарілими дизайнами кімнат, Джоді запевняє, що сучасні фіолетові відтінки – це поєднання елегантності та витонченості, яке лише чудово доповнить ваш простір.

Килим різних фіолетових відтінків у вітальні / Фото Future

Коли справа стосується вибору правильного відтінку, то варто звернути увагу на темні насичені тони. Можливо, найкращими будуть фіолетові тони з вкрапленнями сірого.

Щодо візерунків на килимі, то тут потрібно бути обережними під час вибору. Дизайнер радить краще обрати однотонне покриття, щоб не помилитися. Та якщо ви хочете придбати саме візерунковий килим, то звертайте увагу на щільніші квіткові малюнки й тартани, як на фото вище.