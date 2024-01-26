Один цвет ковра особенно славится своей способностью добавлять комнате глубины и роскоши, особенно если она небольшая по площади. Интересно то, что его выбирают достаточно редко.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Особый цвет ковра для маленькой комнаты

Насыщенно-фиолетовые ковры являются секретом трансформации вашей комнаты, поскольку они создают "целый мир драматизма и эффекта", что влияет на атмосферу всей комнаты.

"Цвет создает энергичную, жизнерадостную атмосферу, что делает его идеальным для социальных помещений. Темное покрытие может добавить глубины комнате и сделать ее более интимной", – говорит дизайнер британской компании по производству ковров Brintons Джоди Хаттон.

Хотя темные ковры могут ассоциироваться с устаревшими дизайнами комнат, Джоди уверяет, что современные фиолетовые оттенки – это сочетание элегантности и утонченности, которое только прекрасно дополнит ваше пространство.

Ковер различных фиолетовых оттенков в гостиной / Фото Future

Когда дело касается выбора правильного оттенка, то стоит обратить внимание на темные насыщенные тона. Возможно, лучшими будут фиолетовые тона с вкраплениями серого.

По узорам на ковре, то нужно быть осторожными при выборе. Дизайнер советует лучше выбрать однотонное покрытие, чтобы не ошибиться. Но если вы хотите приобрести именно узорчатый ковер, то обращайте внимание на плотные цветочные рисунки и тартаны, как на фото выше.