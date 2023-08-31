Рішення про те, чи має килим бути темнішим за підлогу, є таким же важливим, як і вибір кольорів будь-якого іншого предмета меблів. Вибираючи ідеальний килим, звичайно, потрібно враховувати розмір, форму, малюнок тощо. Однак вам також потрібно подумати про те, як він виглядатиме на тлі підлоги.

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Світліший чи темніший: обираємо колір килима

Немає абсолютної правильної чи неправильної відповіді. Це залежить від кімнати, відтінків, вашого особистого стилю та трендів.

Наприклад, вам дуже сподобався темний килим, але ви не знаєте, чи він буде доречним у вашій кімнаті. Запам'ятайте: якщо ви хочете створити чудовий контраст в інтер'єрі, то для цього якраз треба використовувати декор темних тонів.

"Килим може додати вашому дому ідеальний завершальний штрих. Він згуртовує схему і допомагає зонувати простір під час роботи з більшою кімнатою. І не бійтеся додати контрасту своєму килиму, вибравши темніший колір, ніж підлогове покриття" – розповідає експертка й співзасновник Interior Fox Дженна Чот-Джеймс.

Цікавий килим на кухні / Фото Future

Слід також пам'ятати про розмір кухні. Якщо вона маленька, то темний килим буде недоречним, бо він візуально зменшує простір. Якщо покриття обрати світліше за підлогу, то це суперідея, – кухня виглядатиме просторішою.