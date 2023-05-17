Який килим обрати до ванної кімнати та чи потрібен він взагалі

На підлогу ванної кімнати прийнято класти плитку або камінь. Це практично і стильно. Та чи потрібно стелити килим – розповідаємо далі.

Зазвичай у ванній кімнаті стелять маленький килимок, проте дехто не любить покриття взагалі. І таких людей можна зрозуміти, адже доглядати за плиткою зовсім не складно. Потрібно лише час від часу робити вологе прибирання.

Проте є і мінуси. Мокра плитка – слизька плитка, що може призвести до нещасних випадків. Крім того, камінь і кераміка створюють відчуття холоду. Ось чому килим все-таки варто придати до ванної кімнати.

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Як обрати килим

Купуючи цей товар, обов'язково звертайте увагу на матеріал. Це зазвичай:

бавовна;

бамбук;

ПВХ;

акрил.

За основу часто беруть каучук. Бавовняний варіант з пухнастим ворсом добре вбирає вологу і додає комфорту. Килимок з бамбука має антибактеріальні властивості і може довго прослугувати. Моделі з ПВХ доступні в широкому асортименті кольорів і принтів. Вони легко чистяться і можуть бути будь-якої довжини, оскільки продаються в рулонах. Акрилові килимки міцні, термопластичні, стійкі до вологи. Вибір залежить від ваших потреб.

Килим у ванній кімнаті додає затишку та тепла / Фото Pexels

Коли ви шукаєте килим, то уважно читайте характеристики. Він має бути вологостійким, легким у догляді, стійким до температурних коливань. Не забувайте про колір та принт килима. Він має відповідати вашому інтер'єру.

Також важливо звертати увагу на виробника. Краще вибирати продукцію брендів, які популярні на ринку вже багато років.