Кількість проданих об'єктів зросла на 7%: яку нерухомість купують найчастіше

У третьому кварталі 2021 року, на вторинному та первинному ринку нерухомості зафіксовано 95 146 проданих об'єктів. Про це розповідає портал The Page з посиланням на щоквартальний звіт Міністерства юстиції України

Порівнюючи ситуацію на ринку з другим кварталом цього ж року, коли кількість проданих об'єктів становила 85 388, експерти говорять про ріст на 7 – 8%. Детальніше про те, як розподілився попит – у нашому матеріалі.

Цікаво ОСББ чи керуюча компанія: як не помилитися при виборі управління багатоквартирного будинку

Державні нотаріуси України у третьому кварталі здійснили 10 044 засвідчених угод з нерухомістю, приватні — 131 607. Зазначимо, що в цьому періоді зменшилася кількість операцій з землею: їх кількість скоротилася з 87 544 до 79 019 ділянок.

За словами аналітика консалтингової компанії "SV Development" Сергія Костецького, в останні місяці об’єм ринку купівлі-продажу на ринку нерухомості справді зростає. Важливо й те, що позитивна динаміка спостерігається як на первинному, так і на вторинному ринку.

Люди в основному купують нерухомість або для себе, або з метою здачі в оренду. Вторинний і первинний ринок по об’єму продажів ростуть з приблизно однаковими темпами – орієнтовно по 2 тисячі угод щомісяця по Києву. Але на ринку квартир станом на сьогодні пропозиції набагато більше, – підкреслив експерт.

До теми Яку квартиру купити для вигідної здачі в оренду: поради девелопера

Яку нерухомість купують найактивніше

Левову частку угод складають продажі в сегменті економкласу – квартири вартістю до 60 тисяч доларів.

Квартири від 150 тисяч доларів і вище становлять лише 6 – 7% від всіх продажів. Але враховуючи, що активність цього сегменту зазвичай спадає в останні 3 місяці року, подібна ситуація була прогнозованою.