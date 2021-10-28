Сравнивая ситуацию на рынке со вторым кварталом этого же года, когда количество проданных объектов составляло 85 388, эксперты говорят о росте на 7 – 8%. Детальнее о том, как распределился спрос – в нашем материале.

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Государственные нотариусы Украины в третьем квартале совершили 10 044 заверенных соглашений с недвижимостью, частные – 131 607. Отметим, что в этом периоде уменьшилось количество сделок с землей: их количество сократилось с 87 544 до 79 019 участков.

По словам аналитика консалтинговой компании "SV Development" Сергея Костецкого, в последние месяцы объем рынка купли-продажи на рынке недвижимости действительно растет. Важно и то, что положительная динамика наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке.

Люди в основном покупают недвижимость либо для себя, либо с целью сдачи в аренду. Вторичный и первичный рынок по объему продаж растут с примерно одинаковыми темпами – ориентировочно по 2 тысячи сделок ежемесячно по Киеву. Но на рынке квартир по состоянию на сегодняшний день предложения гораздо больше, – подчеркнул эксперт.

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Какую недвижимость покупают активнее

Львиную долю сделок составляют продажи в сегменте экономкласса – квартиры стоимостью до 60 тысяч долларов.

Квартиры от 150 тысяч долларов и выше составляют всего 6 – 7% от всех продаж. Но учитывая, что активность этого сегмента обычно снижается в последние 3 месяца года, подобная ситуация была прогнозируемой.