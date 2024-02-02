Це у 1,7 раза більше в порівнянні з 2022 роком. Кількість договорів іпотеки також зросла, але вже вдвічі. Про це мовиться у звіті Міністерства юстиції.

Зверніть увагу Названо найкращі будівельні компанії Львова: КН РІЕЛ – серед лідерів

У 2023 році зросла кількість угод щодо купівлі-продажу та іпотеки

Минулого року в Україні уклали 172 628 договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків. Проте ще роком раніше, у 2022-му ця кількість становила 100 710. Зростання за рік становить близько 71%.

Також у 2023 році нотаріуси посвідчили 231 881 договір купівлі-продажу земельних ділянок. Це майже на 74% більше, ніж у перший рік війни.

Що стосується статистики про іпотеку, то минулого року українці уклали 15 918 договорів, з них 10 775 – квартир і житлових будинків, 1 127 – земельних ділянок. Тим часом у 2022 році було зареєстровано всього лише 8 933 договорів іпотеки. Відтак загальний показник зростання у порівнянні з попереднім роком становить 78%.

Що впливає на попит

Підвищений чи знижений попит на житло є відображенням безпекової ситуації. У час війни покупці можуть відкладати купівлю через обстріли, страх пошкодження нерухомості та повторення блекаутів.

Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості вважає, що це формує тенденцію "відкладеного попиту". Ситуація змінюється навесні, якщо в січні та лютому люди спостерігають певне затишшя.

"Люди люблять купувати квартири весною. Цей відкладений попит може підняти ціни в межах 10%", – прогнозує фахівець.

Окрім того, на попит впливають зміни у фінансуванні та розширенні держпрограм. Гарним прикладом буде "єОселя", адже цьогоріч за програмою планують видати близько 12 000 іпотек.