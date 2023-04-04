Настав час розвіяти міф про те, що кімната в підвалі буде глуха й темна. Дизайнери інтер'єру облаштували просторі та світлі приміщення, які вас точно здивують.

Зверніть увагу Огляд інженерних мереж в новобудовах: види та призначення

Кімнати в підвальних приміщеннях

У підвалі цього похмурого бунгало панує затишна атмосфера. Власники помешкання були зацікавлені саме в застарілому інтер'єрі. Запит стосувався привабливого нижнього поверху з кімнатами для гостей, баром і вітальнею.



Вітальня в старому стилі / Фото Lauren Miller

Дизайнерка Сара Хартілл має двох синів, які підростають і хочуть більше простору. Тому вона вирішила перевтілити свій підвал. Дизайнерці вдалося облаштувати неймовірну сімейну вітальню.



Затишна сімейна вітальня / Фото Michael Graydon

Щоб досягнути максимально природного освітлення в цьому підвалі, стіни, колони та стелю покрили однаковим білим кольором. Підлогу вкрили килимом з графічним візерунком, що додало родзинки.



Кімната в підвалі може бути світлою / Фото Michael Graydon

Цю вітальні в Торонто вирішили облаштувати в підвалі, щоб створити вихід до заднього двору. Це майже вдвічі збільшило площу раніше тісного підвалу. Вітальня дуже світла та простора, адже під час ремонту облаштували панорамні вікна.



Кімната в підвальному приміщенні з панорамним вікном / Фото Virginia Macdonald