Пора развеять миф о том, что комната в подвале будет глухая и темная. Дизайнеры интерьера обустроили просторные и светлые помещения, которые вас точно удивят.

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Комнаты в подвальных помещениях

В подвале этого мрачного бунгало царит уютная атмосфера. Владельцы жилья были заинтересованы именно в устаревшем интерьере. Запрос касался привлекательного нижнего этажа с комнатами для гостей, баром и гостиной.



Гостиная в старом стиле / Фото Lauren Miller

Дизайнер Сара Хартилл имеет двух сыновей, которые подрастают и хотят больше пространства. Поэтому она решила перевоплотить свой подвал. Дизайнерке удалось обустроить невероятную семейную гостиную.



Уютная семейная гостиная / Фото Michael Graydon

Чтобы добиться максимально естественного освещения в этом подвале, стены, колонны и потолок покрыли одинаковым белым цветом. Пол укрыли ковром с графическим узором, что добавило изюминки.



Комната в подвале может быть светлой / Фото Michael Graydon

Эту гостиную в Торонто решили обустроить в подвале, чтобы создать выход к заднему двору. Это почти вдвое увеличило площадь раньше тесного подвала. Гостиная очень светлая и просторная, ведь во время ремонта обустроили панорамные окна.



Комната в подвальном помещении с панорамным окном / Фото Virginia Macdonald