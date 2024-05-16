Як жінка облаштувала собі затишну та стильну кімнату в старому будинку: результат вас вразить

Жінка на ім'я Анна знімає відео у соцмережі про те, як вона перетворює старий будинок у Жашкові, що на Черкащині, на затишне житло. Те, як вона оновила спальню за копійки, вразило всіх.

На своїй інстаграм-сторінці Анна розповіла, що дуже любить займатися редизайном і декоруванням. Якось вона вирішила, що хоче облаштувати собі кімнату на літо в старому будинку, що колись належав її прадідові.

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Чудове оновлення за копійки

Анна обрала маленьку кімнату, щоб не витрачати надто багато часу та коштів. Вона зауважує, що робила не ремонт приміщення, а лише певні оновлення. Жінка розповіла, що ця кімната вже тривалий час є складом, як і весь будинок, тому все почалося з прибирання.

Далі Анна вирішила побілити стіни, а опісля – пофарбування підвіконня, карниз і люстру. Наступні етапи – відновлення старого столика та фарбування поручнів ліжка. На завершення Анна перефарбувала традиційну червону підлогу на білу та подбала про декор.

Сучасна кімната в старому будинку: дивіться відео

Перетворення кімнати обійшлося їй у 620 гривень, але деякі матеріали на господарстві вже були. Якщо враховувати ще це, то оновлення обійшлося приблизно у 800 – 900 гривень.

Користувачі соцмереж були вражені результатом. Коментаторка Аліса пише: "Вау! Це так стильно вийшло. Все чітко поєднано, нічого лишнього. шикарна біла підлога і старі двері. Аж не віриться, що в старій хаті такий апгрейд!".

Чудова спальня на час літнього відпочинку / Фото з інстаграму anet_homestaging

Деякі користувачі писали, що кімната настільки стильна, що схожа на міністудію для фотосесії.