На своей инстаграм-странице Анна рассказала, что очень любит заниматься редизайном и декорированием. Как-то она решила, что хочет обустроить себе комнату на лето в старом доме, некогда принадлежавшем ее прадеду.

Обратите внимание Покупка квартиры в новостройке: что нужно знать об акте приема-передачи жилья

Замечательное обновление за копейки

Анна выбрала маленькую комнату, чтобы не тратить слишком много времени и средств. Она замечает, что делала не ремонт помещения, а лишь определенные обновления. Женщина рассказала, что эта комната уже длительное время является складом, как и весь дом, поэтому все началось с уборки.

Далее Анна решила побелить стены, а после – покраска подоконника, карниз и люстру. Следующие этапы – восстановление старого столика и покраска перил кровати. В завершение Анна перекрасила традиционный красный пол на белый и позаботилась о декоре.

Современная комната в старом доме: смотрите видео

Преобразование комнаты обошлось ей в 620 гривен, но некоторые материалы на хозяйстве уже были. Если учитывать еще это, то обновление обошлось примерно в 800 – 900 гривен.

Пользователи соцсетей были поражены результатом. Комментаторка Алиса пишет: "Вау! Это так стильно получилось. Все четко совмещено, ничего лишнего. шикарный белый пол и старые двери. Даже не верится, что в старом доме такой апгрейд!".

Замечательная спальня на время летнего отдыха / Фото из инстаграма anet_homestaging

Некоторые пользователи писали, что комната настолько стильная, что похожа на мини-студию для фотосессии.