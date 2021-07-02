У Києві викрили квартирну аферу на мільйони: що відомо

У Києві шахраї провернули незаконну оборудку з двома квартирами. Зловмисники підробили документи про право власності на житло.

Згодом нерухомість була передана в іпотеку. Що зараз з цим житлом – розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Що трапилося

У 2018 році на підставі підроблених свідоцтв про право власності на 2 квартири загальною площею 228 квадратних метрів до Державного реєстру речових прав було внесено відомості, згідно з якими квартири на праві власності зареєстровані за підставними особами та згодом були передані в іпотеку,

– зазначили у прокуратурі.

Раніше зазначене житло придбало Міністерство фінансів України та передало для службових потреб Міністерству закордонних справ і Державній фіскальній службі України.

У Києві житло вартістю майже 7 мільйонів гривень повернули державі / Фото Pixabay

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Що зараз з житлом

Прокуратура вимагала скасувати записи про реєстрацію права власності та визнати недійсними договори іпотеки.

Дніпровський районний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги прокуратури: наразі житло вартістю майже 7 мільйонів гривень повернули у державну власність.