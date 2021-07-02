У Києві викрили квартирну аферу на мільйони: що відомо
Джерело:Київська міська прокуратура
У Києві шахраї провернули незаконну оборудку з двома квартирами. Зловмисники підробили документи про право власності на житло.
Згодом нерухомість була передана в іпотеку. Що зараз з цим житлом – розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.
Цікаво Як вигідно купити квартиру в Україні: названо простий спосіб
Що трапилося
У 2018 році на підставі підроблених свідоцтв про право власності на 2 квартири загальною площею 228 квадратних метрів до Державного реєстру речових прав було внесено відомості, згідно з якими квартири на праві власності зареєстровані за підставними особами та згодом були передані в іпотеку,
– зазначили у прокуратурі.
У Києві житло вартістю майже 7 мільйонів гривень повернули державі / Фото Pixabay
Важливо Житло подорожчає вдвічі: чим загрожує податок на продаж квартир у новобудовах
Що зараз з житлом
Прокуратура вимагала скасувати записи про реєстрацію права власності та визнати недійсними договори іпотеки.
Дніпровський районний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги прокуратури: наразі житло вартістю майже 7 мільйонів гривень повернули у державну власність.